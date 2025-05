Chi mal comincia... È a metà dell’opera

Il testa a testa vero è durato giusto una mezz’ora, con quei 20 minuti che hanno visto in testa l’Inter grazie al goleador per caso De Vrij. Poi ci hanno pensato i bomber di professione d’azzurro vestiti a regalare al Napoli il quarto scudetto. McTominay & Lukaku (12esimo centro per lo scozzese e 14esimo per il belga) hanno apposto la firma su un titolo che il Napoli in realtà aveva vinto domenica scorsa con il pareggio imposto all’Inter dalla Lazio. Sono 10 più mezzo Kvaratskhelia (ceduto a gennaio al Psg) i calciatori che hanno bissato, ieri, la magica notte del 4 maggio di due anni fa. In più sono arrivati pezzi grossi come Lukaku (per Osimhen), McTominay e Buongiorno per una squadra di alto livello nonostante Conte abbia spesso passato il messaggio di avere a che fare con una rosa al livello del Pizzighettone…