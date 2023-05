Un titolo nato in ritiro: a Dimaro il patto tricolore

IL RETROSCENA

Da Spalletti a Osimhen e Anguissa fino alla stella di Kvaratskhelia. La cavalcata degli azzurri è cominciata in estate

© ipp "Lo fate stare zitto!!": Dimaro, 14 luglio 2022, serata della presentazione del Napoli. Spalletti, irritato, si rivolge così al contestatore di piazza perché tra i big Insigne va in Canada, perché Mertens non rinnova e andrà in Turchia, perché Ospina sceglie i petroldollari, perché Fabian Ruiz va a Parigi... e poi Koulibaly. E’ un’estate di scetticismo quella che accompagna il nuovo Napoli. Tema caldo: il senegalese. Il ds Giuntoli racconta di continui contatti tra le parti per il rinnovo. Di parti che prendono tempo. Di clima di fiducia. Piccole bugie, lo ammetterà a fine ritiro quando Koulibaly sceglierà Londra. Del resto il difensore aveva comunicato da settimane la sua decisione di vivere una nuova avventura. Il Napoli vuole 40 milioni, li offre il Chelsea.



Indiscrezione Dybala al Napoli. I tifosi si entusiasmano. Il ds Giuntoli racconta che non rientra nei piani tattici del Napoli. Ma ci sono contatti e conference call tra la dirigenza e l’argentino, di mezzo c’è la questione ingaggio, oltre ai consueti diritti d’immagine. Alla fine Dybala va alla Roma.

Rimonta lo scetticismo. Mentre il presidente De Laurentiis esce dal suo hotel per passeggiate all’alba o per cene in luoghi top secret.



Kim o non Kim… il coreano è l’obiettivo per prendere il posto di Koulibaly. Spalletti annuncia: “Kim è calciatore da Champions League e da Napoli”. Ci vede giusto, ma il difensore sembra ormai del Rennes. Colpo di scena, dice no al club francese. Firmerà con il Napoli, grazie alla clausola rescissoria inserita nel contratto. Meret rinnova o no? Il portiere non è del tutto convinto. La voce Keylor Navas, molto più di una voce, lo infastidisce. Il Napoli molla la presa sul portiere del Psg, Meret alla fine prolunga.

Fabian Ruiz si allena, ma è fuori dal progetto. Se ne andrà a Parigi. Rientra il caso Politano dopo faccia a faccia tra agente, calciatore e Spalletti.

Ecco però il patto scudetto. Lo racconterà più avanti Osimhen. Dopo un allenamento abbastanza duro parla con Anguissa. Gli dice: “Frank, sai che la nostra squadra è forte e possiamo provare a vincerlo veramente lo scudetto?”. Anguissa è scettico. Osimhen lo convince. Si avvicina Spalletti e chiede di cosa stiano parlando. Osimhen glielo dice, Spalletti lo guarda e replica: “Se i tuoi compagni si convincono, come lo sei tu, sì che possiamo provarci”.



Nasce la stella Kvaratskhelia. Il georgiano sconosciuto che si ispira a Cristiano Ronaldo nei primi test estivi impressiona ed entusiasma con giocate clamorose e gol. Il nuovo fenomeno KK77 gasa il popolo del Napoli.



Da un ritiro tra scetticismo, casi di mercato, nasce il nuovo Napoli, quello dei giovani e delle idee. Quello dello scudetto. Il contestatore è zittito.

