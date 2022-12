Tutti pazzi per l'Argentina in Bangladesh: feste per tutta la notte

DOPO IL TITOLO

Nel Paese asiatico tifano da decenni per l'Albiceleste per una palese avversione nei confronti dell'Inghilterra

© Getty Images Nella notte di Dacca, capitale del Bangladesh, si è scatenata una festa incredibile nel momento in cui Montiel ha segnato il rigore che ha consegnato la coppa del mondo di Qatar 2022 all'Argentina. Ogni volta che l'Albiceleste vince una partita importante, nel Paese asiatico si scatenano festeggiamenti che coinvolgono migliaia di tifosi di Messi e compagni. Ma da dove nasce questo amore in apparenza incomprensibile?

Tutto nasce da un altro storico mondiale per l'Argentina: quello del 1986 in Messico, quando Maradona ha beffato l'Inghilterra con un colpo di mano e con la rete più bella della storia della coppa del mondo. Una rivincita nazionale dopo la sconfitta di quattro anni prima nella guerra per il possesso delle isole Malvinas (o Falkland). Al popolo bengalese, che ha vissuto il colonialismo britannico, non parve vero di vedere umiliata la nazione sotto cui si è trovato per anni. A quasi 40 anni di distanza il Bangladesh non ha perso l'amore per la maglia Albiceleste, riversandosi in strada a ogni conquista dei sudamericani.