Inghilterra, Southgate: "Non ci copriremo, pensiamo di poter far male alla Francia"

VERSO INGHILTERRA-FRANCIA

Il ct inglese alla vigilia del match: "Sappiamo di avere le qualità per vincerla"

© Getty Images Gareth Southgate ha annunciato un'Inghilterra coraggiosa e convinta dei propri mezzi in vista del quarto di finale mondiale contro la Francia. "Non ha senso scendere in campo in una partita come questa e pensare a coprirsi. Crediamo di poter causare problemi con il nostro gioco e intendiamo farlo - le parole del ct inglese a ITV -. Quattro anni fa se avessimo giocato con la Francia avremmo potuto parlare di una buona partita, ma sinceramente non avevamo alle spalle prestazioni, esperienze di grandi serate che potessero davvero darci la fiducia che avremmo potuto vincere. Ora abbiamo avuto tante di quelle notti e sappiamo che in questa fase le partite saranno molto equilibrate, ma sappiamo di avere le qualità per vincerla".

, che oggi è tornato ad allenarsi con la squadra dopo essere rientrato a Londra per stare vicino alla famiglia vittima di una rapina in casa. Dovremo valutarlo. Ha perso molto allenamento e ha fatto due lunghi voli. Non è una buona preparazione per una partita di questo livello, ma vediamo come sta - ha detto Southgate - Ha sentito il bisogno di sostenere la sua famiglia e di essere lì per la sua famiglia e questa è una decisione semplice per me: devo supportare il giocatore. Ci sono momenti per ogni individuo in cui la famiglia diventa più importante. Lo sostengo da sempre. Ovviamente voglio avere i migliori giocatori disponibili e voglio vincere le partite di calcio. Ma come manager devi riconoscere che ci sono alcuni momenti nella vita delle persone che sono più importanti in un particolare momento".

