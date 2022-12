Francia, Deschamps: "Mbappé farà la differenza"

VERSO INGHILTERRA-FRANCIA

Il ct della Francia attende l'Inghilterra ai quarti di finale dei Mondiali 2022: "Siamo sereni e calmi"

La Francia di Deschamps chiuderà la serie di quarti di finale ai Mondiali 2022 contro l'Inghilterra di Southgate. Una sfida inedita per la fase a eliminazione diretta di un grande torneo internazionale, ma spunto di diversi discorsi tattici che il ct dei campioni del mondo in carica non sottovaluta. "Sappiamo che l'Inghilterra è un avversario difficile, non è per caso ai quarti di finale dei Mondiali. Siamo calmi e sereni, come dall'inizio della manifestazione. Ci giochiamo un quarto e per questo siamo felici".

La sfida può essere giocata sul piano della velocità: "Sarà una delle chiavi del match - ha risposto Deschamps in conferenza stampa -, ma non è sufficiente per segnare. Anche l'Inghilterra ha segnato molto sfruttando le transizioni, ma non è la loro unica qualità. Sono efficaci sui calci piazzati e i colpi di testa sono un loro punto di forza".

La Francia però ha Kylian Mbappé, capocannoniere di Qatar 2022 con cinque gol dopo la doppietta alla Polonia agli ottavi: "Mbappé è ovviamente importante e gli avversari escogitano piani per fermarlo e farlo innervosire. Ma Kylian è sempre Kylian e farà la differenza".

In Francia si parla anche del futuro di Deschamps come ct dei transalpini con la figura di Zidane sullo sfondo: "Non è certo il momento di pensare al mio contratto, ma soltanto alla partita".