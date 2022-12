Portogallo, Ronaldo: "Un gruppo troppo unito per essere spezzato da forze esterne"

PORTOGALLO

CR7 smentisce le voci di addio al Mondiale: "Il Portogallo lotterà per il sogno fino alla fine"

© Getty Images "Un gruppo troppo unito per essere spezzato da forze esterne. Una nazione troppo coraggiosa per lasciarsi spaventare da qualsiasi avversario". Attraverso i suoi profili social Cristiano Ronaldo mette personalmente a tacere le voci circolate intorno alla sua volontà di abbandonare la nazionale portoghese e il Mondiale in Qatar, peraltro già smentite dalla Federcalcio lusitana, dopo la decisione del ct Fernando Santos di mandarlo in panchina nella sfida degli ottavi contro la Svizzera. "Una squadra nel vero senso della parola, che lotterà per il sogno fino alla fine! - ha scritto ancora CR7 nel suo post - Credici con noi! Forza, Portogallo!".

Vedi anche mondiali qatar 2022 Gonçalo Ramos, notte da Re: "CR7 mi parla e mi aiuta"

Il Portogallo scenderà di nuovo in campo sabato alle 16 italiane per la sfida dei quarti di finale contro la sorpresa Marocco. E Cristiano Ronaldo potrebbe essere ancora escluso dall'undici iniziale in favore di Gonçalo Ramos, autore di una tripletta alla Svizzera.