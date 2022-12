Gonçalo Ramos, notte da Re: "CR7 mi parla e mi aiuta"

IL PROTAGONISTA

Ha messo in panchina Ronaldo e ha stupito il mondo

© Getty Images Il protagonista che non ti aspetti: Gonçalo Ramos ha deciso di "diventare grande" e ha stupito il mondo in Qatar. La notte della consacrazione? Presto per dirlo, resta il fatto che l'attaccante classe 2001 ha scelto il modo migliore per presentarsi al grande calcio. Una tripletta quando tutti gli occhi erano puntati su di lui che ha fatto accomodare in panchina proprio Cristiano Ronaldo. Il bomber del Benfica, alla prima presenza da titolare in Nazionale, ha ripagato la fiducia del ct Fernando Santos con una prestazione da urlo.

Una serata perfetta contro la Svizzera ai quarti di finale, un gol più bello dell'altro: "Non so cosa dire, sto vivendo un sogno. Mi sto godendo questo momento, va tutto veloce. Ora concentriamoci sulla prossima partita, stiamo lavorando per dare il massimo. Cristiano Ronaldo è il nostro capitano, cerca sempre di aiutarci, parla con me come parla con tutti".

Di gol nella sua giovane carriera ne ha sempre segnati: l'exploit nella stagione 2021-2022 quando il Benfica, dopo avergli fatto fare le ossa nella squadra B, punta forte su di lui. 46 presenze e 8 gol, uno ad Anfield Road contro il Liverpool in Champions League. Ora è un punto fermo dei lusitani che dopo Darwin Nunez gli hanno affidato le chiavi dell'attacco, merito del tecnico Roger Schmidt. I numeri parlano chiaro: 14 gol in 21 partite, uno ogni 103 minuti.

