Ronaldo difende Neymar: "Quanta malvagità, io ti dico di tornare più forte!"

© Getty Images

Un difensore d'eccezione per Neymar. In isolamento nella sua stanza d'albergo a Doha causa Covid, che lo ha costretto a vedere in Tv Brasile-Serbia, Ronaldo il Fenomeno si è schierato pubblicamente con O'Ney contro i suoi detrattori. "Sono certo che la maggior parte dei brasiliani, come me, ti ama e ti ammira - ha scritto in un post su Instagram - Il tuo talento ti ha portato tanto lontano e in alto che c‘è ammirazione per te in ogni angolo del mondo. Tuttavia, per essere arrivato dove sei arrivato, per il successo che hai avuto, sei stato colpito dall’invidia e dalla malvagità, al punto che qualcuno celebra l'infortunio di una stella come te. Dove siamo arrivati? Che mondo è questo?".