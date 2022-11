Brasile, Neymar mostra sui social la caviglia gonfia

Il Mondiale di Neymar resta a forte rischio, osservando la foto pubblicata dallo stesso attaccante sul proprio profilo Instagram: una story che mostra la caviglia resta molto gonfia a ore di distanza dalla lesione legamentosa rimediata nel match contro la Serbia. Il Brasile spera di ritrovarlo per la fase finale, alla quale deve ancora accedere, come ha riferito il medico della Seleçao e lo stesso attaccante del Paris Saint-Germain dimostra di non aver perso la voglia di recuperare il prima possibile: "Andiamo" scrive sulla stessa storia social.