Mondiali, la Francia è il nuovo Brasile: 4 finali in 7 edizioni

CHE NUMERI

La nazionale transalpina domina e macina record: Mbappé già meglio di Pelé e Deschamps punta il record di Pozzo

Francia-Marocco, le immagini del match























































© Getty Images 1 di 29 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Ventiquattro anni fa, con il primo successo in Coppa del Mondo nel Mondiale organizzato in casa (3-0 al Brasile, ndr), è iniziato il dominio della Francia sul calcio internazionale e oggi, aspettando la finale contro l’Argentina e dando uno sguardo alla rosa di Deschamps, sembra che questo dominio possa durare ancora molti anni. Quattro finali nelle ultime sette edizioni dei Mondiali (1998, 2006, 2018 e 2022), quasi come se quella notte di Parigi del ’98 i francesi avessero sottratto al Brasile il ruolo di Nazionale regina.

E quella notte in campo, con la fascia di capitano al braccio, c’era anche Didier Deschamps, che grazie al successo sul Marocco è diventato il quarto allenatore di sempre in grado di centrare due finali consecutive di Coppa del Mondo dopo Vittorio Pozzo (con l’Italia, 1934 e 1938), Carlos Bilardo (con l’Argentina, 1986 e 1990) e Franz Beckenbauer (con la Germania, 1986 e 1990) e ora mette nel mirino il record del tecnico italiano, l’unico che le vinse entrambe. L’ex centrocampista della Juve, vincendo contro l’Argentina, raggiungerebbe inoltre due leggende come Pelé e Zagallo (due da giocatore e uno da allenatore) per numero di Mondiali vinti (3).

C’è chi però in questa Francia la leggenda di Pelè l’ha già superata, Kylian Mbappé, che in Qatar è diventato il giocatore che a 24 anni ha messo a segno più gol in un Mondiale (9 contro i 7 del brasiliano) e che ora può puntare al record di Miro Klose, miglior marcatore di sempre ai Mondiali a quota 16. Di certo però il record che interessa di più all’attaccante del Psg è ancora di Pelé, l'unico giocatore, almeno fino a domenica, capace di vincere due campionati del mondo a 24 anni.

Hugo Lloris, invece, stabilirebbe un primato assoluto: diverrebbe il primo capitano a vincere due Mondiali di fila, il portiere del Tottenham infatti aveva la fascia al braccio già a Russia 2018. L'Italia del 1934 aveva capitano Combi, quattro anni dopo c'era Meazza con la fascia.

A proposito di record, e anche del legame strettissimo che sembra esserci tra la Francia del 1998 e quella odierna, una menzione particolare la merita la famiglia Thuram: Lilian (due volte, nel ’98 e nel 2006) e Marcus sono infatti la prima coppia padre-figlio della storia a conquistare l'ultimo atto della Coppa del Mondo (e in caso di vittoria francese sarebbero ovviamente anche l’unica coppia padre-figlio campione del mondo).