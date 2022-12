Mbappé non si ferma: supera Pelé e vola in testa alla classifica cannonieri

UOMO RECORD

Già a quota 9 gol in coppa del mondo, il campione francese supera il leggendario numero dieci brasiliano nelle reti messe a segno ai mondiali a 24 anni

© Getty Images Due gol alla Polonia dopo la doppietta alla Danimarca e alla rete all'Australia. Kylian Mbappé non si ferma più. Un record lo ha già ottenuto: è il giocatore che a 24 anni ha messo a segno più gol in un Mondiale: sono già 9, Pelé si era fermato a 7. In assoluto, poi, ha eguagliato Messi nel numero di reti in coppa del mondo. In Qatar è a quota 5 ed è in testa alla classifica dei marcatori. Vista l'età ha tutto il tempo per andare a prendere Klose, il recordman (a 16) di gol ai mondiali.

Il record probabilmente più ambito dall'attaccante del Psg, però, è quello che potrebbe arrivare il prossimo 18 dicembre, il giorno della finale. Se la Francia dovesse fare il bis aggancerebbe Pelé, l'unico giocatore, finora, capace di vincere, a 24 anni, due campionati del mondo. Mbappé, insomma, è già nella storia del calcio planetario e ha tutte le caratteristiche per poter entrare nella leggenda.

Dopo la Polonia, Mbappé ha finalmente parlato in conferenza stampa dopo che si era sempre rifiutato nonostante l'imposizione della Fifa: "Ho saputo da poco che per questa cosa la Federcalcio francese è stata multata: pagherò io, è stata una mia decisione per concentrarmi al 100% sugli avversari e non dovrebbe essere incolpata la federazione. Il Mondiale un'ossessione? La competizione dei miei sogni, ho basato la mia stagione su questa competizione. Volevo arrivare pronto e sta andando bene ma per l'obiettivo che mi sono prefissato, vincere, manca ancora tanto".