Mondiali: Brasile senza Neymar a caccia degli ottavi, CR7 per nuovi record

QATAR 2022

Verdeoro contro la Svizzera senza O'Ney e Danilo, per i lusitani ostacolo Uruguay

© Getty Images Brasile e Portogallo a caccia di vittoria e qualificazione agli ottavi. Dopo il successo contro la Serbia firmato Richarlison, la Seleçao affronta la Svizzera senza gli infortunati Neymar e Danilo (Rodrygo pronto per sostituire O'Ney, Militao e l'eterno Dani Alves per lo juventino). Alla vigilia il ct Tite si è rivolto alla classe arbitrale chiedendo tutelare i suoi 'giocolieri'. "Se vogliamo premiare lo spettacolo, dobbiamo stare attenti, soprattutto nei riguardi delle grandi star.



Se il Brasile dovrà fare a meno di Neymar, il Portogallo che si prepara ad affrontare l'Uruguay potrà invece contare su Cristiano Ronaldo. L'asso di Madeira è già entrato nella storia, segnando contro il Ghana almeno un gol in cinque edizioni dei Mondiali. E l'impressione è che CR7 non abbia alcuna intenzione di fermarsi e punta a nuovi record. Per quanto riguarda la sostituzione dell'infortunato Danilo, messo ko da una frattura alle costole rimediata in allenamento: "Abbiamo tre centrali e altri giocatori che possono fare quella posizione. Non possiamo farne un dramma - ha detto il ct Fernando Santos - I giocatori sono concentrati e concentrati, e sia per il giocatore che per la persona, un infortunio ai Mondiali è sempre traumatico. Giocherà Pepe e sicuramente non avrà problemi".