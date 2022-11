Mondiali 2022: Belgio costretto a modificare la maglia da trasferta, tolta la scritta "Love"

© ufficio-stampa

Il Belgio non potrà sfoggiare il messaggio d’amore universale "Love" che era stato cucito all’altezza del collo nella maglia da trasferta che ha portato ai Mondiali in Qatar. La Fifa, dopo il divieto relativo alla fascia da capitano arcobaleno, ha imposto questa ulteriore restrizione ai Diavoli Rossi sul kit-away presentato a settembre in partnership con Adidas e Tomorrowland. "Ci hanno detto che la scritta "Love" deve sparire dalla nostra maglia" le parole di Peter Bossaert, capo della Federazione belga, in un’intervista rilasciata al quotidiano locale Nieuwsblad.