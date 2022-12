Mbappé, il record più amaro: è il miglior marcatore nelle finali mondiali

IL GRANDE SCONFITTO

Il fenomeno del PSG è anche il secondo giocatore a segnare una tripletta nell'atto conclusivo

L'Argentina di Messi è campione del mondo

















































































© Getty Images 1 di 42 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Kylian Mbappé è stato insieme a Leo Messi il grande protagonista della finale del Mondiale in Qatar. L'asso del PSG non è riuscito a bissare il trionfo del 2018, ma a soli 23 anni continua a scrivere nuovi record. Grazie ai tre gol contro l'Argentina, il francese è diventato il quinto giocatore nella storia della manifestazione a segnare in due finali, dopo Pelé, Vava, Breitner e il connazionale Zidane. Mbappé, inoltre, è diventato il miglior marcatore di sempre nelle finali dei Mondiali (4 centri) e il secondo a siglare una tripletta in finale da Geoff Hurst nel 1966. A differenza sua, però, l'attaccante inglese alzò al cielo la Coppa del Mondo.

Solo il più grande di tutti i tempi, Messi, poteva oscurare la stella di Mbappé che, pur siglando una tripletta, è rimasto a bocca asciutta e si è dovuto accontentare della Scarpa d'Oro come capocannoniere del Mondiale. Una magra soddisfazione per uno che è andato davvero a un passo dall'eguagliare il leggendario Pelé, l'unico a vincere due Mondiali prima dei 24 anni.

Mbappé in Qatar è diventato il giocatore che a 24 anni ha messo a segno più gol in un Mondiale (12 contro i 7 del brasiliano) e ora può puntare al record di Miro Klose, miglior marcatore di sempre ai Mondiali a quota 16. Un record che rischia di crollare tra soli 4 anni, nell'appuntamento in Usa, Canada e Messico.

Vedi anche mondiali qatar 2022 Mondiali 2022, premi individuali: Messi Mvp e Mbappé capocannoniere