Mondiali 2022, premi individuali: Messi Mvp e Mbappé capocannoniere

I Mondiali li ha vinti l'Argentina, ma i premi individuali di Qatar 2022 sono stati distribuiti tra i protagonisti della Coppa del Mondo. Certo, il trofeo più importante è quello alzato al cielo da Lionel Messi 36 anni dopo l'ultima volta per l'Albiceleste, ma sul terreno di gioco di Losail c'è stato spazio per premiare anche altri fuoriclasse. Con la tripletta in finale Kylian Mbappé si è preso la Scarpa d'oro come capocannoniere dell'edizione con 8 reti. Enzo Fernandez ha vinto il premio di miglior giovane under 21 mentre il connazionale Emiliano Martinez è stato il miglior portiere della competizione. Mvp dei Mondiali 2022 Lionel Messi.