Kim spaventa il Napoli: "Pronto a farmi male seriamente pur di giocare col Brasile"

VERSO BRASILE-COREA DEL SUD

Il difensore della Corea del Sud: "Voglio fare di tutto per esserci, che sofferenza stare in panchina"

© Getty Images Kim Min-jae è un punto di forza del Napoli di Spalletti che vola in campionato. Assente per un problema muscolare nell'ultima gara con il Portogallo, il difensore della Corea del Sud non vuole assolutamente saltare gli ottavi con il Brasile e dal Qatar lancia messaggi che spaventano ambiente e tifosi partenopei. "È stato difficile guardare dalla panchina, ma l’infortunio che ho subito non mi permetteva di essere al 100%, quindi in una partita così importante abbiamo ritenuto che fosse meglio non rischiare. Mi è spiaciuto non esserci. Se giocherò contro il Brasile? Voglio fare di tutto per esserci, sono pronto a giocare anche a costo di infortunarmi più seriamente".

In Qatar Kim non sta ripetendo le grandi prestazioni con il Napoli, ma è pur sempre il miglior difensore della Corea e uno dei giocatori più rappresentativi e di maggior esperienza. Realizzato il sogno di approdare agli ottavi, ora non vuole assolutamente perdersi la sfida contro la Seleçao. "I miei compagni sono stati bravissimi, ma penso che giocando pur non al meglio della condizione avrei sofferto meno rispetto a quanto successo stando in panchina - ha aggiunto Kim - I miei compagni hanno giocato benissimo, ci siamo qualificati per gli ottavi, ma adesso dovremo prepararci ancora meglio". Ai coreani serve un autentico miracolo e per centrarlo hanno bisogno sì di una bella dose di fortuna ma anche dei giocatori migliori.

Vedi anche mondiali qatar 2022 Brasile, Neymar giocherà contro la Corea del Sud