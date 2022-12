Brasile, Neymar giocherà contro la Corea del Sud

LA CONFERMA

La conferma arriva dal ct verdeoro Tite alla vigilia. O'Ney si era infortunato alla caviglia all'esordio contro la Serbia

© Getty Images Ecco la notizia che tutto il Brasile aspettava con ansia: Neymar ci sarà contro la Corea del Sud lunedì sera nella sfida valida per gli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. La conferma è arrivata dal ct verdeoro Tite nella conferenza stampa della vigilia. "Sì", la sua risposta secca alla domanda se O'Ney avrebbe giocato. Neymar si è infortunato ai legamenti della caviglia destra nella gara d'esordio del Brasile contro la Serbia. Lo stesso Tite si era mostrato subito fiducioso dichiarando che il suo Mondiale non era finito. E ha avuto ragione.

Neymar si è allenato regolarmente con i compagni della nazionale brasiliana nella seduta di rifinitura effettuata nella serata di Doha, e sembra quindi certa la sua presenza domani in campo. Da quanto si è potuto vedere nella prima mezzora dell'allenamento, aperta alla stampa, O Ney si è mosso senza problemi facendosi comunque spruzzare, più volte, dello spray analgesico sulla caviglia destra infortunatasi nella partita contro la Serbia.

"Riguardo Neymar - aveva detto prima della rifinitura Tite - questa sera si allenerà con il resto del gruppo e, visto che lo farà, credo che contro la Corea del Sud ci sarà. Non mi piace fornire delle anticipazioni e mi piace essere credibile, però se Neymar si allena vuol dire che sta bene e quindi poi giocherà. Ma gli altri dieci della formazione non ve li dico".



TORNA DANILO, OUT ALEX SANDRO

L'altra buona notizia per Tite è il recupero di Danilo, che giocherà come terzino sinistro, vista la contemporanea assenza di Alex Sandro e Alex Telles. Lo juventino non ha ancora pienamente recuperato dal problema all'anca rimediato contro la Svizzera e il ct non lo rischierà.