Marocco, Hakimi litiga con Infantino per l'arbitraggio

marocco

L'ex Inter tra i più nervosi dopo la partita con la Croazia, avrebbe detto al capo Fifa: "Perché ce l'avete con noi?"

© Getty Images La finale per il terzo posto persa contro la Croazia non è andata giù al Marocco che, come contro la Francia, ha protestato con l'arbitro. Tra i più nervosi Achraf Hakimi che, non contento delle proteste rivolte al qatariota Al Jassim in campo, se l'è presa anche contro Gianni Infantino: a fine partita, nel tunnel degli spogliatoi, il terzino ha inveito contro il presidente della Fifa, i testimoni riferiscono la frase "che problema avete con noi?".

Diversi inviati sul posto hanno descritto la scena come carica di tensione, un giornalista svedese ha anche ripreso il tutto con lo smartphone anche se alcuni membri della Fifa gli hanno poi chiesto di cancellare il video. Secondo le testimonianze Infantino avrebbe mantenuto la calma, per poi uscire dal tunnel e dirigersi verso il campo per consegnare le medaglie alle due squadre, fischiato dai tifosi di fede marocchina.

Dopo qualche minuto Hakimi si è voluto scusare: "Ero arrabbiato per ciò che era successo in partita. Ho molto rispetto per Infantino, quando l'ho incontrato poco dopo mi sono pentito delle parole che avevo uscato" le parole a NRK.