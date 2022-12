Marocco, lettera alla Fifa contro l'arbitro: "Negati due rigori"

PROTESTA UFFICIALE

La Federcalcio marocchina contesta il fallo di Theo Hernandez su Boufal e quello di Tchouameni su Amallah

© Getty Images 1 di 29 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Protesta ufficiale del Marocco contro l'arbitraggio del messicano Ramos nel corso della semifinale mondiale contro la Francia. La Federcalcio marocchina ha inviato una lettera in cui denuncia la mancanza di due rigori, non segnalati dal direttore di gara e neppure presi in considerazione dal Var. L'azione più eclatante dell'incontro, secondo il ricorso, sarebbe quella avvenuta al 27', quando l'arbitro ha inflitto un cartellino giallo a Sofiane Boufal, che aveva appena subito un'azione di contrasto di Theo Hernandez in area francese.



Il secondo rigore, sempre secondo la Federcalcio marocchina, arriva a fine primo tempo su azione di Selim Amallah, atterrato in area di rigore da Tchouameni. La FRMF assicura che "difenderà fino alla fine gli interessi della squadra nazionale" e seguirà "tutte le strade possibili per rendere giustizia ai Leoni".