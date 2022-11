Qatar 2022, Deschamps ha scelto: "Giroud sostituirà Benzema"

QATAR 2022

Il ct della Francia: "E' un attaccante utilissimo con il suo modo di giocare, anche se non segna è importante"

© Getty Images Sarà Olivier Giroud la punta centrale titolare della Francia a Qatar 2022. Lo ha annunciato senza giri di parole Didier Deschamps in conferenza stampa alla vigilia del match d'esordio contro l'Australia. "Con l'assenza di Benzema sarà Olivier Giroud, che non era molto amato dai francesi, il titolare - ha spiegato il ct della Francia sorridendo -. Ma adesso tutti lo adorano, anche quelli che lo criticavano, e ne vedo in questa stanza". "La Francia è molto felice e anche io e Giroud lo siamo - ha aggiunto -. E' con noi da tempo. E' un attaccante utilissimo con il suo modo di giocare, anche se non segna è importante".

Gli fa eco il diretto interessato dalle colonne di Le Parisien. "Sono in Nazionale da undici anni ormai. Il mio spirito competitivo mi spinge a puntare costantemente ad ancora di più. Ho sete di vittorie, di trofei - ha spiegato Giroud -. Alla mia età, poter essere così decisivo e stare bene, è una vera felicità". "Non mi pongo limiti. Ho detto che potevano essere le mie ultime gare, ma non voglio annunciare niente - ha aggiunto rispondendo a una domanda sul suo futuro in nazionale dopo i Mondiali -. Giocherò finché il mio corpo non dirà stop".

Dunque testa al presente, con la "mission impossible" di bissare il titolo vinto in Russia 4 anni fa e anche un altro prestigioso traguardo personale nel mirino. "Battere il record di Titi sarebbe un bonus, ma l'obiettivo principale è andare il più lontano possibile con la squadra, contribuendo con la mia pietra all'edificio - ha concluso il bomber del Milan in riferimento ai 2 gol che gli mancano per agganciare Henry nella classifica dei bomber della Francia -. Dopo, se riesco ad avvicinarmi a lui...".