Dalla Spagna: Zidane sarà il nuovo ct della Francia dal 1° gennaio 2023

AL POSTO DI DESCHAMPS

Mundo Deportivo e Telemadrid non hanno dubbi: già trovato l'accordo con la Federcalcio francese

© Getty Images Zinedine Zidane sarà il nuovo commissario tecnico della Francia a partire dal 1° gennaio 2023. Ne danno notizia il Mundo Deportivo e Telemadrid, secondo cui Zizou avrebbe già trovato l'accordo con la Federcalcio francese per prendere il posto di Didier Deschamps dopo i Mondiali 2022 in Qatar. Zidane, che non allena dal maggio 2021 quando è finita la sua seconda avventura alla guida del Real Madrid, coronerà così il suo sogno mai nascosto di guidare i Bleus, mentre Deschamps lascerà l'incarico che ricopre dal 2012.

Un'avventura che Zidane non intraprenderà da solo, ma sarà accompagnato da alcuni suoi assistenti ai tempi del Real Madrid. A cominciare dal suo vice e braccio destro David Bettoni, che lo ha sostituto in panchina quando Zizou si prese il Covid-19.

In una intervista rilasciata a giugno all'Equipe in occasione del suo 50° compleanno, Zidane aveva ammesso il suo obiettivo di allenare la Francia, un desiderio condiviso da milioni di tifosi transalpini che stravedono per lui. "Spero un giorno di diventare Ct della Francia. Il quando non dipende da me, ma voglio chiudere il cerchio con la Nazionale - aveva confessato -. Oggi c'è una squadra, con un allenatore e i suoi obiettivi. Ma se si presenta l'occasione, allora ci sarò". Per la felicità di tutti, probabilmente a parte uno (Deschamps).

