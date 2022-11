Belgio, ct Martinez: "Non mi aspetto Lukaku dall'inizio con il Marocco"

BELGIO

Il ct del Belgio alla vigilia: "Si è già allenato due volte con il gruppo, dobbiamo aspettare"

© Getty Images Romelu Lukaku scalpita: ha voglia di iniziare il suo Mondiale dopo aver saltato la gara di esordio vinta contro il Canada. Sta bruciando i tempi di recupero ed è in anticipo sul programma: si parlava di un suo possibile impiego nella terza partita del Belgio contro la Croazia o addirittura agli ottavi in caso di qualificazione. E invece Big Rom dovrebbe rientrare già domenica nella sfida contro il Marocco. Anche se il ct Roberto Martinez frena sul suo impiego nell'undici titolare: "Romelu si è già allenato due volte con il gruppo, dobbiamo aspettare e vedere come reagisce. Ma non mi aspetto che inizi contro il Marocco - ha detto alla vigilia - Deve accadere qualcosa di eccezionale a livello medico".

Lukaku dunque è pronto per cominciare la sua avventura in Qatar. È lui l'argomento principale delle conferenze stampa del ct del Belgio, che però non vuole correre il rischio di accelerare troppo i tempi e perdere ancora il suo bomber. Dopo il lungo stop a causa dell'infortunio del 28 agosto, è tornato in campo con l'Inter nel finale della sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen a San Siro e per qualche minuto contro la Sampdoria poi è stato fermato di nuovo da un risentimento alla cicatrice del bicipite femorale sinistro. La cautela non è mai troppa.