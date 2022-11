Mondiali 2022, Belgio-Canada 1-0: Davies tradisce, Batshuayi no

BELGIO-CANADA 1-0

Prima giornata del Gruppo F ai Mondiali 2022, il Belgio di Martinez ha capitalizzato il gol di Batshuayi contro un Canada dominante, ma impreciso

La fotogallery di Belgio-Canada























































1 di 29 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 29 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Successo all'esordio ai Mondiali 2022 per il Belgio di Martinez che nella prima giornata del Gruppo F ha battuto 1-0 il Canada. All'Ahmad bin Ali Stadium, i Diavoli Rossi hanno avuto la meglio in una gara sofferta per tutti i novanta minuti con il Canada padrone del gioco, ma spuntato in attacco. La grande occasione i "Canucks" l'hanno sprecata all'11' quando Davies si è fatto parare un rigore da Courtois, poi poco prima dell'intervallo è arrivata la ripartenza decisiva di Batshuayi con il gol da tre punti. Proteste canadesi per due calci di rigore non concessi dall'arbitro Sikazwe.

LA PARTITA

Il Belgio non stecca l'esordio e visto quanto successo ad Argentina e Germania è già un successo. I Diavoli Rossi di Martinez hanno ottenuto tre punti all'esordio nel Gruppo F dei Mondiali 2022 in Qatar, una vittoria frutto di estremo cinismo in una partita dominata in lungo e in largo dal Canada. La selezione nordamericana però non ha fatto la cosa basilare nel calcio, segnare, nonostante le 22 conclusioni (di cui solo 3 nello specchio) tra cui la più clamorosa sul rigore di Alphonso Davies, respinto da Courtois.

Il ritorno ai Mondiali dopo 36 anni poteva andare diversamente per i ragazzi di Herdman, vittime anche di un arbitraggio non all'altezza con due rigori piuttosto clamorosi non assegnatigli, ma anche se nel postpartita fioccheranno i complimenti per la qualità del gioco, ciò che conta davvero non è arrivato e la classifica recita zero punti.

Il Belgio, reduce dal terzo posto allo scorso Mondiale e ricco di talento, è stato irriconoscibile. Dominato su ritmi e idee dal Canada e costretto a giocare una partita quasi completamente nella propria metà campo in balìa della pressione avversaria. Solo Courtois, con il rigore parato a Davies all'11', e le decisioni della squadra arbitrale hanno evitato un altro destino a De Bruyne e compagni. Il Belgio, però, la fiammata giusta l'ha avuta poco prima dell'intervallo sorprendendo in verticale la linea difensiva del Canada con l'assist di Alderweireld per Batshuayi che, solo davanti a Borjan, non ha sbagliato.

É bastato questo ai Diavoli Rossi per battere i Canucks, ma difficilmente basterà una prestazione decisamente sotto la sufficienza negli uomini chiave per andare lontani ai Mondiali in Qatar. Gli errori di Buchanan, David, Larin e Johnston sono un chiaro campanello d'allarme che contro Croazia e Marocco non potrà essere sottovalutato in alcun modo.

--

IL TABELLINO

BELGIO-CANADA 1-0

Belgio (3-4-2-1): Courtois 7; Dendoncker 5,5, Alderweireld 6,5, Vertonghen 6; Castagne 5, Tielemans 5 (1' st Onana 6), Witsel 5,5, Carrasco 5 (1' st Meunier 5,5); De Bruyne 5, E. Hazard 5,5 (17' st Trossard 6); Batshuayi 6,5 (33' st Openda 6). A disp.: Mignolet, Casteels, Faes, Debast, Theate, Vanaken, De Ketelaere, T. Hazard, Mertens, Doku. Ct.: Martinez 5,5.

Canada (3-4-2-1): Borjan 6; Johnston 6, Vitoria 5,5, Miller 6; Laryea 6,5 (29' st Adekugbe 6), Hutchinson 6 (13' st Kone 6), Eustaquio 6,5 (36' st Millar sv), Hoilett 6 (13' st Larin 5,5); Buchanan 6,5 (36' st Osorio sv), Davies 5; David 5,5. A disp.: Pantemis, St Clair, Cornelius, Waterman, Piette, Fraser, Kaye, Wotherspoon, Ugbo, Cavallini. Ct.: Herdman 6,5.

Arbitro: Sikazwe

Marcatori: 44' Batshuayi

Ammoniti: Carrasco, Meunier, Onana (B); Davies, Johnston (C)

Espulsi: nessuno

Note: 11' Courtois (B) para un rigore a Davies (C)

--

LE STATISTICHE DI OPTA

• Il Belgio è la seconda nazionale a vincere otto partite di fila nella fase a gironi di un Mondiale dopo il Brasile che ci riuscì due volte tra il 1986-1994 e tra il 2002-2010.

• Michy Batshuayi ha segnato 27 gol con il Belgio, da quando ha esordito con la nazionale (3 marzo 2015) solo Romelu Lukaku (57) ha realizzato più reti dell’attaccante del Fenerbahçe coi Diavoli Rossi.

• Il Canada è l'unica nazionale ad aver giocato più di tre partite ai Mondiali senza aver mai realizzato un gol.

• A partire dal 1966 Thibaut Courtois è il primo portiere belga a parare un rigore ai Mondiali; inoltre tra club e nazionale il portiere del Real Madrid ha neutralizzato cinque dei nove rigori affrontati nel 2022 considerando tutte le competizioni.

• Il Canada ha effettuato 22 tiri in questa partita, l’ultima squadra che aveva tentato più conclusioni senza segnare ai Mondiali era stata la Germania (28) contro la Corea del Sud nel 2018.

• Il Canada (13) ha tirato pù volte nel primo tempo di questa partita che nelle tre sfide precedenti ai Mondiali 1986, mentre il Belgio solo contro l’URSS (14) nel 1970 ne aveva concessi di più nella prima frazione di gioco da quando Opta raccoglie il dato (1966).

• Il Belgio ha schierato la formazione titolare con l'età media più alta in questo Mondiale (30 anni e 181 giorni); l'ultima volta in cui i Diavoli Rossi hanno avuto un'età media più alta nella competizione è stato nel 1998 (31 anni e 301 giorni contro il Messico).

• Atiba Hutchinson (39 anni e 288 giorni) è il calciatore di movimento più anziano a giocare una partita di un Mondiale da Roger Milla nel 1994 (42 anni e 39 giorni).

• John Herdman è il primo c.t. a guidare una nazionale sia al Mondiale maschile che a quello femminile, avendo allenato la Nuova Zelanda femminile (2007, 2011) e il Canada femminile (2015).