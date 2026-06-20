Usa, il ct Pochettino: "Abbiamo dominato contro una squadra molto forte"

"Abbiano fatto un'altra partita fantastica, un primo tempo davvero ottimo. In sostanza abbiamo dominato la partita contro una squadra molto forte". Il ct degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino, non nasconde la sua soddifazione dopo la vittoria per 2-0 sull'Australia, che ha entusiasmato i tifosi di casa. "Ieri ho detto che l'Argentina ha tifosi incredibili - ha aggiunto l'allenatore argentino -, ma credo che non siamo da meno. Sono davvero felice per loro". Pochettino ha anche parlato di Christian Pulisic, oggi assente: "Oggi era impossibile per lui giocare e speriamo che sia disponibile per la prossima partita, ma se vogliamo vincere la competizione abbiamo bisogno di tutta la squadra - ha detto -. Tutti i giocatori devono essere importanti, ma ovviamente Christian è uno dei migliori giocatori al mondo e spero che possa recuperare al più presto e dimostrarlo in campo, aiutando la squadra".