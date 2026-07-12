Un Messi inedito infuriato con l'arbitro in Argentina-Svizzera: "Devi portarmi rispetto!"

Un Messi inedito quello visto nella notte durante la sfida tra Argentina e Svizzera. Nel primo tempo, il capitano dell'albiceleste si è fatto sentire nei confronti dell'arbitro portoghese Joao Pinheiro: "Parlami in modo appropriato, devi portarmi rispetto. Io ti ho parlato in maniera appropriata", ha detto Messi nel dialogo intercettato dalle telecamere.