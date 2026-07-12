Un Messi inedito infuriato con l'arbitro in Argentina-Svizzera: "Devi portarmi rispetto!"

Un Messi inedito quello visto nella notte durante la sfida tra Argentina e Svizzera. Nel primo tempo, il capitano dell'albiceleste si è fatto sentire nei confronti dell'arbitro portoghese Joao Pinheiro: "Parlami in modo appropriato, devi portarmi rispetto. Io ti ho parlato in maniera appropriata", ha detto Messi nel dialogo intercettato dalle telecamere.
La furia del numero dieci sarebbe arrivata in seguito al tono di voce dello stesso Pinheiro durante una pausa del gioco, quando Messi si era avvicinato per chiedere spiegazioni.