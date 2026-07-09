Tensione per Francia-Marocco, a Parigi in allerta i servizi

Parigi blindata e alta tensione nelle forze dell'ordine e nei servizi di informazione francesi per la sfida considerata ad alto rischio tra Francia e Marocco questa sera per i quarti dei mondiali di calcio. Secondo quanto appreso da BFM TV, una circolare dei servizi parla di "rischi di problemi per l'ordine pubblico in occasione della partita Francia-Marocco" identificata come "a rischio aumentato per il suo carattere di eliminazione diretta e per la posta in palio, la qualificazione in semifinale". Secondo i servizi francesi, "sono da temere in particolare raduni nelle piazze e nelle strade, con uso di mezzi pirotecnici, quale che sia il risultato dell'incontro". Un'altra nota delle autorità di polizia parla di possibli "manifesatazioni di gioia o di delusione" da tenere sotto controllo per la possibile presenza "di gruppi di hooligan affiliati all'estrema destra". Per la polizia, "il rischio appare più alto nel caso di vittoria del Marocco, tenendo conto dell'importanza simbolica di una qualificazione del genere e della propensione dei tifosi marocchini a celebrarla in modo visibile e movimentato". Sarà aumentata la vigilanza sui luoghi di culto, sempre presi di mira durante i disordini, e sulle installazioni in corso di preparazione per la sfilata della festa nazionale del 14 luglio. A Parigi sarà chiusa tutta la place de l'Etoile attorno all'Arco di Trionfo e saranno schierati non meno di 5.000 tra poliziotti e gendarmi.