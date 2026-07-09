Bologna: svelata la maglia da trasferta, un classico moderno

Sul petto, in stampa siliconata blu, trova spazio il Macron Hero, affiancato sul lato cuore dallo stemma del Bologna FC 1909. Il backneck è personalizzato con un’etichetta che riprende la grafica della maglia Home e riporta il motto identitario del club “WEAREONE”, insieme al logo Macron e alla scritta “Designed in Bologna”, a conferma di un processo creativo e produttivo che prende forma all’interno del Macron Campus, dove ogni prodotto viene ideato, progettato e sviluppato. Nel retrocollo esterno, stampata in blu, compare infine la silhouette della Torre di Maratona, simbolo profondamente legato alla tradizione rossoblù, e assoluto protagonista dei Kit da gara della stagione 2026/27.