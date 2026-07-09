Bologna: svelata la maglia da trasferta, un classico moderno

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Macron e Bologna FC 1909 svelano il nuovo Away Kit per la stagione 2026/27: una divisa che interpreta in chiave contemporanea uno dei codici più riconoscibili dell’identità del club, l’iconico colore bianco. Grazie all’utilizzo dell’inedito tessuto jacquard Eco 3D Knit Matrix, la maglia Away 2026/27 diventa una tela raffinata, impreziosita da dettagli rossoblù che ne esaltano stile, eleganza e appartenenza, costituendo un altro capitolo di una partnership che prosegue da 25 anni.
Il nuovo Away Kit del Bologna FC 1909 esprime pienamente la filosofia “Fashion in Sport” del Centro Stile Macron: un approccio creativo che porta i codici della moda nel mondo della performance sportiva attraverso una ricerca estetica raffinata, il savoir-faire italiano e una cura meticolosa del dettaglio, trasformando ogni maglia da gioco in un capo capace di raccontare identità, stile e cultura sportiva dentro e fuori dal campo. Un concetto valorizzato anche dal mood scelto da Macron e Bologna FC 1909 per il contenuto di lancio, realizzato presso il complesso monumentale di San Michele in Bosco grazie al supporto della Fondazione Istituto Ortopedico Rizzoli.
Nello specifico, il design del nuovo Away Kit 2026/27 del Bologna FC 1909 si distingue per il colletto a polo con inserto in maglieria e finiture rosse, una scelta stilistica dal gusto classico che dialoga con una costruzione tecnica contemporanea. Le maniche sono rifinite da bordi blu e attraversate, tono su tono, da elementi grafici che richiamano i portici di Bologna oltre che da una sottile riga rossa, mentre sui fianchi un inserto, sempre rosso, si lega perfettamente al bordino che incornicia le maniche nella parte superiore della maglia e crea un equilibrio visivo essenziale e immediatamente riconoscibile.
La lavorazione jacquard tridimensionale conferisce alla superficie una texture strutturata, valorizzando il dialogo tra immagine e prestazione. Realizzato in Eco Fabric con poliestere 100% riciclato post-consumer, il tessuto interpreta l’evoluzione dello sportswear moderno attraverso una sintesi tra funzionalità tecnica e valore stilistico: la struttura compatta assicura resistenza e stabilità, senza rinunciare a comfort, leggerezza e gestione ottimale del sudore anche nelle fasi di gioco più intense.
Sul petto, in stampa siliconata blu, trova spazio il Macron Hero, affiancato sul lato cuore dallo stemma del Bologna FC 1909. Il backneck è personalizzato con un’etichetta che riprende la grafica della maglia Home e riporta il motto identitario del club “WEAREONE”, insieme al logo Macron e alla scritta “Designed in Bologna”, a conferma di un processo creativo e produttivo che prende forma all’interno del Macron Campus, dove ogni prodotto viene ideato, progettato e sviluppato. Nel retrocollo esterno, stampata in blu, compare infine la silhouette della Torre di Maratona, simbolo profondamente legato alla tradizione rossoblù, e assoluto protagonista dei Kit da gara della stagione 2026/27.
Il nuovo Away Kit del Bologna FC 1909 è disponibile per l’acquisto negli store online bolognafcstore.com e macron.com, negli Official Store del Bologna FC 1909, nel Macron Sports Hub di via Stalingrado e nei Macron Store Galleria Cavour, Gran Reno, Aeroporto e Rastignano.