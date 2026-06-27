Taremi tuona e attacca la Fifa: "Un disastro, nessuno ci aiuta. Sembra che vogliono eliminarci"

"È un Mondiale disastroso. La Fifa doveva risolvere tutti i problemi, ma purtroppo non ha fatto nulla fin dall'inizio. Il signor Infantino è venuto nel nostro spogliatoio dopo la prima partita e ha detto che era solo l'inizio, ma la fase a gironi finisce domani e non abbiamo ancora risolto i nostri problemi logistici. In una competizione professionistica questo non è giusto, non è equo. Se per la FIFA è equo, buon per loro". Così ha tuonato Mehdi Taremi, attaccante dell'Iran, che ha sbagliato un rigore in occasione della sfida pareggiata per 1-1 con l'Egitto. L'ex Inter ha poi proseguito: "Se ci vogliono eliminare dal torneo? Qui dobbiamo lottare contro tutto, giochiamo per la nostra gente. Vogliamo mandare un messaggio di pace al popolo iraniano, fuori dall'Iran, alla FIFA, a tutti. Ma non c'è pace da parte degli altri nei nostri confronti"