Spagna, Yamal: "Per i 19 anni mi regalo la finale. Francia? Non temiamo nessuno"

14 Lug 2026 - 09:43
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Lamine Yamal è prontissimo per la sfida di stasera contro la Francia, come rivelato in conferenza stampa: "Per il compleanno mi regalerò una vittoria e un viaggio a New York per la finale", ha detto il 19enne spagnolo con la solita spavalderia. 

Poi sulla Francia: "Paura di loro? No, siamo i campioni d'Europa, non temiamo nessuno". Mentre sulla propria forma personale e sul Mondiale in cui ha trovato appena una rete fin qui: "Non sono preoccupato per il fatto di aver segnato solo un gol, ma accetto la sfida per la semifinale, sono qui per questo".

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