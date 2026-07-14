Spagna, Yamal: "Per i 19 anni mi regalo la finale. Francia? Non temiamo nessuno"

Lamine Yamal è prontissimo per la sfida di stasera contro la Francia, come rivelato in conferenza stampa: "Per il compleanno mi regalerò una vittoria e un viaggio a New York per la finale", ha detto il 19enne spagnolo con la solita spavalderia.
Poi sulla Francia: "Paura di loro? No, siamo i campioni d'Europa, non temiamo nessuno". Mentre sulla propria forma personale e sul Mondiale in cui ha trovato appena una rete fin qui: "Non sono preoccupato per il fatto di aver segnato solo un gol, ma accetto la sfida per la semifinale, sono qui per questo".