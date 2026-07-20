La Serie A assente dalla finale Mondiale dopo quasi 50 anni: no Lautaro no party
Non succedeva da Argentina '78. Dalla riapertura delle frontiere dell'80 sempre almeno un calciatore del nostro campionato aveva giocato la finalissimadi Matteo Dotto
Lautaro Martinez che rimane tutti i 120 minuti in panchina lascia in eredità un (ennesimo) record negativo del nostro calcio: nessun giocatore proveniente dalla Serie A in campo nella finale del Mondiale. Nico Gonzalez, tesserato dalla Juventus, ha comunque giocato la coppa in forza all'Atletico Madrid.
Da quando - nell'estate del 1980 - sono state riaperte le frontiere non era mai successo. Togliendo ovviamente le sfide con l'Italia in campo (vincente o perdente) del 1982, 1994 e 2006, sempre almeno una stella del campionato italiano aveva brillato nella partita più iconica del quadriennio. Nel 1986 all'Azteca per Argentina-Germania erano in tre: i due capitani (Maradona e Rummenigge) e Briegel. All'Olimpico nella rivincita a Italia '90 erano ben dieci i "figli" della Serie A, cinque per parte: da una parte Brehme (match winner), Berthold, Voeller, Klinsmann e il capitano Matthaeus, dall'altra il capitano Maradona e con lui Sensini, Lorenzo, Troglio e Dezotti. Appena uno di meno, nove, nella finale 1998 a Saint Denis: il capitano Deschamps, Desailly, Thuram, Djorkaeff e Zidane nella Francia; Cafu, Aldair, Leonardo e Ronaldo nel Brasile. Sconfitto in Francia, il Brasile quattro anni dopo si prende la rivincita a Yokohama: nel 2-0 alla Germania doppietta di Ronaldo (che di lì a pochi giorni avrebbe lasciato l'Inter per il Real Madrid) e con lui in campo Cafu e Roque Junior.
In Sudafrica 2010 solo un "italiano", il fresco tripletista nerazzurro Sneijder, sconfitto in finale dalla Spagna. Al Maracanà quattro anni dopo Klose corona la sua carriera alzando al cielo la coppa del mondo, Biglia e Higuain rosicano. Sono cinque i finalisti della Serie A a Mosca nel 2018: vince la Francia con Matuidi, perde la Croazia di Brozovic, Perisic, Mandzukic e Strinic. Nel Mondiale "invernale" del Qatar lo juventino Di Maria è tra i vincitori contro i francesi Theo Hernandez, Rabiot e Giroud.
Dimenticavamo: la Serie A in queste ultime undici edizioni ha regalato anche fischi prestigiosi. Quelli di Collina nel 2002 per Brasile-Germania e di Rizzoli nel 2014 per Germania-Argentina.