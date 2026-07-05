Scintille alla fine di Francia-Paraguay: Mbappé esulta in faccia a Gill, che lo colpisce col pallone

Scintille al termine degli ottavi di finale tra Francia e Paraguay. Al triplice fischio dell'arbitro dopo l'1-0 francese, Kylian Mbappé si è lasciato andare a un'esultanza liberatoria, proprio nei pressi del portiere avversario Orlando Gill, a cui aveva segnato il rigore decisivo nella ripresa.
Mbappé ha di fatto urlato in faccia a Gill, che aveva invece teso la mano per stringergliela. Forse anche per la tensione del finale di partita o perché semplicemente non si è accorto del gesto dell'avversario, la stella del Real Madrid lo ha completamente ignorato.
A quel punto, Gill ha risposto tirando il pallone, con le mani, sulla schiena di Mbappé. Questione chiusa lì con il rientro delle squadre negli spogliatoi, anche se in zona mista il portiere paraguaiano ha spiegato: "Mbappé mi ha fatto arrabbiare. Volevo dargli la mano per congratularmi ma mi ha ignorato, mi ha dato davvero fastidio".
Dall'altra parte, la risposta indiretta del francese: "Sapevamo che tipo di partita ci aspettava. Se c'è da sporcarsi le mani, ce le sporchiamo. Sappiamo fare un calcio duro e sporco".