Mondiali 2026: Mbappé manda la Francia ai quarti, out il Paraguay

LA PARTITA

Il Paraguay non ripete l'impresa e saluta i Mondiali, dopo un match nervoso e una difesa strenua: è 1-0 per la Francia, che vola ai quarti di finale. L'Albirroja prova subito a ripetere la gara vissuta contro la Germania, con una rocciosa difesa a cinque e le ripartenze orchestrate da Enciso, ma non aziona mai il suo falso nueve. La Francia, di contro, sbatte sul muro dei rivali e si rende pericolosa solo coi suoi centrocampisti nel primo tempo. Gli uomini più attivi sono Rabiot e Koné, ma Gill è attento e la mira non è irresistibile. Nella ripresa i Bleus alzano ulteriormente il ritmo e il baricentro per cercare il vantaggio, colpendo l'esterno della rete con Dembelé e rendendosi ancora pericolosi con Rabiot. Il momento che dà la svolta definitiva al match arriva, però, al 70'. Diego Gomez commette fallo su Doué e l'arbitro, molto permissivo nei confronti dei duri contrasti operati dai sudamericani (su tutti Galarza), non può che fischiare il rigore.