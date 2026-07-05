PARAGUAY-FRANCIA 0-1

Mondiali 2026: Mbappé manda la Francia ai quarti, out il Paraguay

I sudamericani resistono per settanta minuti, ma la stella del Real Madrid la risolve dal dischetto. I Bleus sfideranno il Marocco

05 Lug 2026 - 01:20
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© Getty Images | 10° posto: Helmut Rahn (Germania Ovest), Gary Lineker (Inghilterra), Gabriel Batistuta (Argentina), Teofilo Cubillas (Perù), Thomas Muller (Germania), Grzegorz Lato (Polonia) - 10 gol
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Non ci sono sorprese nel secondo ottavo di finale dei Mondiali 2026, che si conclude con la vittoria della Francia. I Bleus non impressionano e vengono a lungo contenuti dal Paraguay, ma riescono a vincere per 1-0. La giocata decisiva porta la firma di Kylian Mbappé, che sblocca la sfida su rigore al 70' e demolisce il muro dell'Albirroja. Nulla da fare per i sudamericani, che salutano il torneo: sarà Francia-Marocco, nei quarti.

LA PARTITA
Il Paraguay non ripete l'impresa e saluta i Mondiali, dopo un match nervoso e una difesa strenua: è 1-0 per la Francia, che vola ai quarti di finale. L'Albirroja prova subito a ripetere la gara vissuta contro la Germania, con una rocciosa difesa a cinque e le ripartenze orchestrate da Enciso, ma non aziona mai il suo falso nueve. La Francia, di contro, sbatte sul muro dei rivali e si rende pericolosa solo coi suoi centrocampisti nel primo tempo. Gli uomini più attivi sono Rabiot e Koné, ma Gill è attento e la mira non è irresistibile. Nella ripresa i Bleus alzano ulteriormente il ritmo e il baricentro per cercare il vantaggio, colpendo l'esterno della rete con Dembelé e rendendosi ancora pericolosi con Rabiot. Il momento che dà la svolta definitiva al match arriva, però, al 70'. Diego Gomez commette fallo su Doué e l'arbitro, molto permissivo nei confronti dei duri contrasti operati dai sudamericani (su tutti Galarza), non può che fischiare il rigore.

Sul dischetto va Mbappé, che batte Gill e sblocca la sfida. Il Paraguay è dunque costretto a uscire dal guscio, ma non va oltre una conclusione di Mauricio e la parata di Maignan. Mbappé, di contro, sfiora due volte il bis e trova altrettante parate decisive di Gill. Finisce comunque 1-0 per la Francia, che esulta e vola ai quarti di finale, dove sfiderà il Marocco. Tutto pronto per il remake delle semifinali dei Mondiali 2022, vinte 2-0 dai francesi prima di cedere all'Argentina nella finalissima.

IL TABELLINO
PARAGUAY-FRANCIA 0-1
PARAGUAY (5-4-1) - Gill 6.5; Caceres 6, Velazquez 6, G. Gomez 5.5 (26' st Mauricio 6), Alderete 6 (13' st Canale 6), Alonso 6; Almiron 5 (26' st Avalos 5.5), D. Gomez 5, Cubas 6, Galarza 5; Enciso 4.5 (16' st Caballero 5.5). A disposizione: Fernandez, Olveira, Balbuena, Sosa, Sanabria, Bobadilla, Romero, Arce, Ojeda, Pitta, Maidana. Ct: Alfaro.
FRANCIA (4-2-3-1) - Maignan 6; Koundé 6, Upamecano 6.5, Saliba 6, Digne 6; Koné 6.5, Rabiot 6.5; Dembelé 5.5 (38' st Cherki sv), Olise 6.5, Barcola 5.5 (16' st Doué 6); Mbappé 7. A disposizione: Samba, Risser, Gusto, Tchouameni, Thuram, Kanté, Konaté, Zaire-Emery, Theo Hernandez, Lucas Hernandez, Mateta, Akliouche, Lacroix. Ct: Deschamps.
Arbitro: Tantashev (Uzb).
Marcatori: 25' st Mbappé rig. (F).
Ammoniti: Barcola (F), Koné (F), Olise (F).

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