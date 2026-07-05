Mondiali 2026: Mbappé manda la Francia ai quarti, out il Paraguay

Sul dischetto va Mbappé, che batte Gill e sblocca la sfida. Il Paraguay è dunque costretto a uscire dal guscio, ma non va oltre una conclusione di Mauricio e la parata di Maignan. Mbappé, di contro, sfiora due volte il bis e trova altrettante parate decisive di Gill. Finisce comunque 1-0 per la Francia, che esulta e vola ai quarti di finale, dove sfiderà il Marocco. Tutto pronto per il remake delle semifinali dei Mondiali 2022, vinte 2-0 dai francesi prima di cedere all'Argentina nella finalissima.
IL TABELLINO
PARAGUAY-FRANCIA 0-1
PARAGUAY (5-4-1) - Gill 6.5; Caceres 6, Velazquez 6, G. Gomez 5.5 (26' st Mauricio 6), Alderete 6 (13' st Canale 6), Alonso 6; Almiron 5 (26' st Avalos 5.5), D. Gomez 5, Cubas 6, Galarza 5; Enciso 4.5 (16' st Caballero 5.5). A disposizione: Fernandez, Olveira, Balbuena, Sosa, Sanabria, Bobadilla, Romero, Arce, Ojeda, Pitta, Maidana. Ct: Alfaro.
FRANCIA (4-2-3-1) - Maignan 6; Koundé 6, Upamecano 6.5, Saliba 6, Digne 6; Koné 6.5, Rabiot 6.5; Dembelé 5.5 (38' st Cherki sv), Olise 6.5, Barcola 5.5 (16' st Doué 6); Mbappé 7. A disposizione: Samba, Risser, Gusto, Tchouameni, Thuram, Kanté, Konaté, Zaire-Emery, Theo Hernandez, Lucas Hernandez, Mateta, Akliouche, Lacroix. Ct: Deschamps.
Arbitro: Tantashev (Uzb).
Marcatori: 25' st Mbappé rig. (F).
Ammoniti: Barcola (F), Koné (F), Olise (F).