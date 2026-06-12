Perù, agenti travestiti da mascotte dei Mondiali arrestano il pusher tifoso

La passione per il mondiale di calcio ha giocato un brutto scherzo a un micro trafficante di droga peruviano, super tifoso di calcio. Il gruppo terna della polizia nazionale peruviana ha arrestato un uomo nel quartiere di Las Flores a Lima, con una strategia tanto efficace quanto appariscente: due agenti si sono travestiti da Clutch e Maple, due delle tre mascotte ufficiali dei Mondiali, l'aquila calva che rappresenta gli Stati Uniti e l'alce che simboleggia il Canada, per bloccare l'uomo senza destare sospetti mentre questi guardava la cerimonia di apertura del torneo a casa sua.

Il detenuto, identificato come Carlos Cabrera, 48 anni, noto ai suoi conoscenti come "Pichichi", è stato indagato per traffico di stupefacenti nella forma di micro-traffico. L'operazione ha portato al sequestro di 2.524 dosi di crack, 210 grammi di pasta di cocaina, 209 grammi di marijuana, un'arma da fuoco e munizioni. Secondo le autorità, ha precedenti per lo stesso reato e ha scontato due pene detentive nelle carceri della capitale, dove ha trascorso circa nove anni in carcere.