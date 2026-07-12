Norvegia, Alfie Haaland non ci sta: "Inghilterra salvata da Turpin, mi sento derubato"

Norvegia-Inghilterra, le foto della sfida per le semifinali
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L'eliminazione della Norvegia ai quarti di finale del Mondiale sta portando con sé moltissime polemiche. I tifosi della nazionale allenata da Solbakken hanno messo nel mirino l'arbitro Turpin, colpevole, secondo loro, di non aver annullato il primo gol di Bellingham e aver tolto poi la rete ad Haaland.
L'episodio che sta facendo più discutere è il pareggio del fantasista del Real Madrid. Sul rinvio del portiere norvegese Nyland, il pallone sembra colpire la spider cam, prima di scendere a terra. Una deviazione quasi impercettibile, ma che avrebbe alternato la direzione della palla. Gli inglesi la recuperano e danno il via all'azione che porta alla rete di Bellingham, che nei tempi supplementari firmerà poi la doppietta decisiva per il passaggio in semifinale.
Il sogno della Norvegia si interrompe così con le lacrime dei calciatori al triplice fischio e le dure polemiche nel post partita. Tra chi ha mostrato la propria rabbia per quanto accaduto c'è anche Alfie Haaland. Su X, il padre di Erling ha risposto così a un giornalista inglese che elogiava la prima rete dell'ex Borussia Dortmund: "Davvero? Siete stati salvati dall'arbitro. Spero che ora vinciate il Mondiale. Ma oggi mi sento derubato".
In televisione, poi, Haaland senior ha rincarato la dose contro Turpin: "Sono molto deluso perché credo che la Norvegia sia stata penalizzata da due decisioni clamorose. Quando perdi un quarto di finale dei Mondiali in quel modo, è impossibile non sentirsi frustrati". L'ex terzino ha aggiunto: "Prima di tutto, il gol iniziale dell'Inghilterra non avrebbe mai dovuto essere convalidato. Dal mio posto, c'era un'evidente infrazione nella manovra di costruzione che gli arbitri hanno completamente ignorato. Se il Var serve a individuare errori evidenti, allora perché non è stato rivisto adeguatamente?".
Sul gol annullato al figlio, Alfie ha dichiarato: "La gente continua a dire che ha spinto Anderson, ma riguardatelo attentamente. Stanno lottando entrambi per la posizione, entrambi usano le braccia. È calcio. Se questo basta per annullare un gol ai Mondiali, allora staremmo annullando gol ogni fine settimana. Mi dispiace per i giocatori perché hanno dato tutto e onestamente credo che meritassero di più da questa partita".
Infine, Haaland senior ha criticato anche la scelta di Sorloth, colpevole, a suo dire, di aver tentato la conclusione personale in un contropiede che poteva portare la Norvegia sul 2-0: "Aveva opzioni. C'erano compagni di squadra che chiamavano il passaggio. Invece, ha scelto di andare da solo. A questo livello, contro una squadra come l'Inghilterra, non hai molte opportunità per mettere la partita al sicuro".
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