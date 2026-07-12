Norvegia, Alfie Haaland non ci sta: "Inghilterra salvata da Turpin, mi sento derubato"

In televisione, poi, Haaland senior ha rincarato la dose contro Turpin: "Sono molto deluso perché credo che la Norvegia sia stata penalizzata da due decisioni clamorose. Quando perdi un quarto di finale dei Mondiali in quel modo, è impossibile non sentirsi frustrati". L'ex terzino ha aggiunto: "Prima di tutto, il gol iniziale dell'Inghilterra non avrebbe mai dovuto essere convalidato. Dal mio posto, c'era un'evidente infrazione nella manovra di costruzione che gli arbitri hanno completamente ignorato. Se il Var serve a individuare errori evidenti, allora perché non è stato rivisto adeguatamente?".