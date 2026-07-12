Mondiali 2026: Messi infrange record, è anche miglior assistman storia

Dopo aver già fatto la storia diventando il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia dei Mondiali, in particolare dopo la tripletta contro l'Algeria, superando Miroslav Klose, Lionel Messi continua a infrangere record. Con otto gol dall'inizio dei Mondiali del 2026, l'argentino continua a trascinare la sua nazionale, che affronterà l'Inghilterra in semifinale. Ma stanotte contro la Svizzera, il capitano argentino ha fatto la storia in un altro modo. Come sottolinea FootMercato, con il suo assist su calcio d'angolo per Alexis Mac Allister nella vittoria per 3-1 dell'Argentina ai tempi supplementari, Messi ha raggiunto quota 10 assist ai Mondiali ed è diventato il miglior assistman di sempre del torneo, superando il tedesco Fritz Walter, fermo a 9. Un altro prestigioso traguardo da aggiungere a una carriera già leggendaria.