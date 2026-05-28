Neymar, lesione di secondo grado al polpaccio: salta l'esordio al Mondiale?

Nuovo stop per Neymar Jr. e profonda apprensione in Brasile a meno di due settimane dall'inizio dei Mondiali del 2026. La stella della Seleção ha riportato una lesione muscolare di secondo grado al polpaccio destro che lo costringerà a un riposo forzato di almeno due o tre settimane. Una diagnosi pesante, che costringerà il numero dieci a saltare sia i test amichevoli di preparazione sia, con ogni probabilità, il debutto iridato contro il Marocco.
La prognosi ufficiale è stata diramata da Rodrigo Lasmar, responsabile medico della CBF (la Federcalcio brasiliana), direttamente dal quartier generale di Teresópolis. L'ex Barca si era presentato in ritiro lamentando già i postumi di un risentimento accusato il 17 maggio scorso, durante l'ultimo match disputato con il Santos contro il Coritiba. Sebbene i primi accertamenti clinici effettuati dal club avessero evidenziato solo un lieve edema di due millimetri, gli esami strumentali più approfonditi condotti dallo staff della Nazionale hanno purtroppo rivelato un quadro ben più serio.
«Neymar è arrivato a Granja Comary ed è stato subito sottoposto a una risonanza magnetica», ha spiegato Lasmar ai media locali prima delle conferenze stampa dei compagni Casemiro e Weverton. «L'esame ha confermato una lesione di secondo grado e non un semplice affaticamento. Contiamo di riaverlo a disposizione tra quattordici o ventuno giorni».
Tabelle alla mano, il fantasista tornerà arruolabile a ridosso di metà giugno. Questo significa che salterà sicuramente le due amichevoli pre-mondiali: quello contro Panama al Maracanã (domenica 31 maggio) e quello contro l'Egitto (il 6 giugno a Cleveland, negli Stati Uniti). Anche nello scenario più ottimistico di un recupero lampo in due settimane, Neymar tornerebbe in gruppo l'11 giugno, ovvero appena due giorni prima del fischio d'inizio di Brasile-Marocco, in programma il 13 giugno. Un margine troppo stretto per immaginare un suo impiego dal primo minuto, spostando l'obiettivo dello staff medico alla seconda giornata della fase a gironi.