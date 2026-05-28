Neymar, lesione di secondo grado al polpaccio: salta l'esordio al Mondiale?

«Neymar è arrivato a Granja Comary ed è stato subito sottoposto a una risonanza magnetica», ha spiegato Lasmar ai media locali prima delle conferenze stampa dei compagni Casemiro e Weverton. «L'esame ha confermato una lesione di secondo grado e non un semplice affaticamento. Contiamo di riaverlo a disposizione tra quattordici o ventuno giorni».