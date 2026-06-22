Mondiali: torneo finito per il tedesco Schlotterbeck

I mondiali di calcio finiscono anzitempo per il difensore della Germania Nico Schlotterbeck, a causa di un infortunio alla caviglia sinistra che lo terrà fuori per diversi mesi. Lo ha annunciato la Federazione calcistica tedesca (Dfb). Gli esami effettuati hanno rivelato che il giocatore del Borussia Dortmund, infortunatosi durante la vittoria per 2-1 contro la Costa d'Avorio, ha riportato una lesione ai legamenti della caviglia sinistra. "Ci mancherà molto Schlotterbeck in campo. Questo Mondiale avrebbe potuto essere il suo", ha detto il ct, Julian Nagelsmann, citato nel comunicato stampa. Il 26enne formava con Tah la coppia di difensori centrali della Germania e aveva segnato il suo primo gol in nazionale contro Curaçao (7-1) nella partita d'esordio del torneo. Vittoriosa nelle prime due partite, la Germania si è già assicurata un posto nei sedicesimi di finale e chiuderà il girone affrontando l'Ecuador giovedì prossimo.