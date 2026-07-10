Francia in ansia per Mbappé, Deschamps: "Ecco come sta Kylian"

10 Lug 2026 - 10:42
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"E' una conferma di come abbiamo giocato finora". Il ct della Francia Didier Deschamps si gode la prestazione dei suoi ragazzi dopo la convincente vittoria ottenuta contro il Marocco (2-0) ai quarti di finale del Mondiale. Dietro i successi recenti della nazionale c'è "l'avere giocatori eccellenti, il merito è tutto loro. Ma forse faccio bene il mio lavoro - ha proseguito - L'unica verità è quella che si vede in campo".

Unica nota dolente della partita l'uscita dal campo anticipata della stella Kylian Mbappé, le cui condizioni comunque non preoccupano. "Ha un leggero dolore alla caviglia, niente di grave", ha assicurato Deschamps.

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