Mondiali 2026, Mbappè: "Siamo in semifinale ma strada è ancora lunga"

"C'è un solo modo per rilassarsi, ed è vincere. Finché non ci riusciremo, non molleremo. Siamo in semifinale e siamo molto contenti, ma la strada è ancora lunga. Sappiamo che quello che ci aspetta è ancora più difficile di quello che abbiamo affrontato finora, ma siamo pronti ad affrontare qualsiasi cosa". Parola di Kylian Mbappè, trascinatore della Francia con un gol e un assist nel successo contro il Marocco (2-0) ai quarti di finale del Mondiale. "Questa è la Francia più forte di sempre? Io dico sempre che le squadre più forti sono quelle che vincono. Non vedo la Coppa del Mondo al mio fianco, quindi per ora non siamo la squadra più forte", ha aggiunto l'attaccante del Real Madrid, uscito per un problema fisico a un quarto d'ora dalla fine. "Ho preso una botta alla caviglia, ma sto bene - ha rassicurato - A quel punto Mateta era in condizioni migliori delle mie per giocare gli ultimi minuti".