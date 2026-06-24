Mondiali, nuova polemica: Spence non stringe la mano a Partey prima di Inghilterra-Ghana

Secondo quanto riportato dai media internazionali, sembra che alla base della decisione di Spence ci siano le vicende giudiziarie in cui è coinvolto Partey. Sul classe '93, infatti, pendono sette capi d'accusa per stupro e uno per violenza sessuale, relativi alle denunce presentate da quattro donne diverse tra il 2020 e il 2022: il ghanese, che si è sempre dichiarato innocente, dovrà affrontare il processo l'anno prossimo presso la Southwark Crown Court. A causa del fascicolo aperto su di lui, il centrocampista è stato costretto a saltare anche la prima partita del Mondiale contro Panama dopo che le autorità del Canada gli hanno negato l'ingresso. Una vicenda che sembra aver lasciato il segno anche tra i tifosi inglesi, che martedì a Boston hanno fischiato Partey a ogni suo tocco di palla.