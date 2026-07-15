Mondiali: i media celebrano la Spagna in finale, 'la forza della squadra'

La stampa generalista e sportiva spagnola si inchinano davanti alla "Roja" dopo la "storica performance" contro la favorita Francia, battuta 2-0, che la porterà in finale a un Mondiale di calcio 16 anni dopo l'ultima volta. "Prodigiosa Spagna", titola in prima pagina El Pais, onorando "la brillante selezione" che "vince con nitidezza la Francia nella semifinale con i gol di Oyazarbal, su rigore, e Pedro Porro", una mitica Roja che "tornerà a lottare per essere campione del mondo 16 anni dopo". "La forza della squadra", fa eco El Mundo, secondo cui "il gioco affascinante della Spagna eclissa la Francia per tornare alla finale". "Spagna, alla finale del Mondiale", strilla Abc su una foto di Oyarzabal che celebra il primo gol su rigore, che ha dato l'avvio alle danze, seguito da quello di Pedro Porro nel secondo tempo e dal terzo, annullato perché fuorigioco, di Lamine Yamal. "Un bagno storico" alla Francia, celebra Marca con un titolo verticale in prima pagina per dare più spazio alla "storica impresa". "Grandioso!', replica As, che annota: "Una Spagna straordinaria lascia nel nulla la Francia e si mette nella finale di New York". Mentre El Mundo Deportivo e Sport scelgono la stessa esclamazione di stupore, "Che grandi!".