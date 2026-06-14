Chi è Livano Comenencia, l'eroe di Curaçao con un passato nella Juventus

Sì perché il classe 2004, nato nei Paesi Bassi ha vestito la maglia della Vecchia Signora per ben due anni, dal 2023 al 2025. Acquistato dal Psv in cui è cresciuto (è nato in OIanda), Comenencia si unisce alla Nex Gen bianconera con cui disputa anche i play-off (70 presenze e 3 gol). Non mancano però le chiamate in prima squadra: Allegri lo apprezza e lo aggrega spesso agli allenamenti dei grandi. Con l'Under 23 bianconeri conosce e gioca naturalmente con Kenan Yildiz, adesso stella della Juve.