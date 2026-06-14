Chi è Livano Comenencia, l'eroe di Curaçao con un passato nella Juventus

Il nome di Livano Comenencia resterà per sempre impresso nella storia calcistica di Curaçao. La nazionale di Advocat, per la prima volta al Mondiale, si è presa la soddisfazione di siglare un gol alla Germania di Nagelsman, la rete del momentaneo pareggio a Houston. Il punteggio finale ha detto altro (7-1 per i teutonici), ma l'isoletta del Mar dei Caraibi ha lasciato il segno negli Usa. A far esultare i 180 mila abitanti di Curaçao ci ha pensato Livano Comenencia, centrocampista 22enne in forza allo Zurigo ma con un passato nella Juventus.
Sì perché il classe 2004, nato nei Paesi Bassi ha vestito la maglia della Vecchia Signora per ben due anni, dal 2023 al 2025. Acquistato dal Psv in cui è cresciuto (è nato in OIanda), Comenencia si unisce alla Nex Gen bianconera con cui disputa anche i play-off (70 presenze e 3 gol). Non mancano però le chiamate in prima squadra: Allegri lo apprezza e lo aggrega spesso agli allenamenti dei grandi. Con l'Under 23 bianconeri conosce e gioca naturalmente con Kenan Yildiz, adesso stella della Juve.
La scorsa estate poi la decisione di approdare in Svizzera, esattamente allo Zurigo, per affermarsi a buoni livelli nonostante la corte di diversi club di Serie B. Una buona preparazione per il Mondiale che lo ha visto andare a segno dopo appena 21 minuti (e con un po' di fortuna grazie a una deviazione). Il tutto a due anni di distanza (era il 2024), dalla scelta di unirsi alla nazionale maggiore di Curaçao nonostante le tante partite disputate con le nazionali giovanili olandesi. Una scelta, alla luce dei fatti, più che azzeccata.