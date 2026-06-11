Mondiali: caro trasporti, la Germania paga il bus dei tifosi in Usa

Contro il caro trasporti in Usa i giocatori della Germania si faranno carico delle spese dei mezzi pubblici dei propri tifosi. L'iniziativa, annunciata dalla federcalcio tedesca, nasce per sostenere i costi aumentati in occasione dei Mondiali: la squadra ha così deciso di finanziare il viaggio in pullman per 600 tifosi tedeschi per la partita contro l'Ecuador, valida per l'ultima giornata del Gruppo E. Il match è in programma il 25 giugno al MetLife Stadium, in New Jersey, raggiungibile principalmente da New York. Negli ultimi mesi, secondo quanto riporta la BBC, i prezzi dei trasporti per le partite dei Mondiali sono stati oggetto di aspre critiche da parte dei supporter al seguito delle nazionali. Il capitano della Germania Joshua Kimmich e il resto della squadra hanno deciso di finanziare i costi: "Considerato l'elevato costo dei viaggi in autobus e treno a New York durante i Mondiali, i giocatori della nazionale tedesca hanno organizzato il trasporto gratuito per 600 tifosi in occasione dell'ultima partita della fase a gironi", ha dichiarato la federazione in un comunicato. Le tariffe dei biglietti del treno tra Manhattan e la zona dello stadio, che normalmente costano circa 12,90 dollari sono salite a 150 dollari durante il torneo. Dopo le polemiche sono scesi a 98 dollari, con costi comunque alle stelle.