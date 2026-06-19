Mondiali 2026: relax al baseball, l'Inghilterra allo stadio dei Kansas

Giornata di relax e team building per l'Inghilterra di Thomas Tuchel dopo il successo sulla Croazia all'esordio nel Mondiale: il commissario tecnico tedesco, accompagnato dal capitano Harry Kane e dai difensori Dan Burn e Djed Spence, ha effettuato il tradizionale lancio inaugurale allo stadio dei Kansas City Royals, approfittando della giornata libera concessa alla squadra. Sui social, Kane ha raccontato l'esperienza vissuta negli Stati Uniti. "Una splendida giornata di recupero con i ragazzi al campo da baseball. Mi piacerebbe molto provare a battere un giorno", ha scritto l'attaccante del Bayern Monaco, ringraziando i Royals per l'ospitalità. Mentre i titolari si godevano qualche ora di riposo, i giocatori meno impiegati hanno disputato un'amichevole a porte chiuse contro lo Sporting Kansas City presso lo Swope Soccer Village, centro di allenamento della nazionale inglese. La selezione di Tuchel si è imposta nettamente per 5-1 grazie a una tripletta di Ivan Toney e ai gol di Morgan Rogers e Ollie Watkins. Il test, organizzato dalla Football Association per garantire minuti di gioco a chi non aveva trovato spazio contro la Croazia, è stato disputato su due tempi da circa 25 minuti ciascuno. In campo, tra gli altri, anche Jordan Henderson, Eberechi Eze, Marc Guehi, Kobbie Mainoo e Jarell Quansah. Dopo il rientro da Dallas nella tarda serata di mercoledì, i giocatori hanno potuto trascorrere del tempo con familiari e amici prima di concentrarsi sulla prossima sfida del Gruppo L, in programma martedì a Boston contro il Ghana.