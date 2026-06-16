Mondiali 2026, Klopp: "Hydration break? Giova solo a sponsor, calcio ostaggio tv"

"Il calcio è tenuto in ostaggio dai dirigenti chiusi in uffici climatizzati. Queste cosiddette pause per l'idratazione ci sono state presentate come uno scudo per il benessere dei giocatori, ma non sono altro che una gabbia dorata costruita per gli sponsor". Così Jurgen Klopp, ex tecnico del Liverpool, nel commentare il Mondiale per la rete tedesca 'ZDF' ."Ho visto i giocatori rimanere fermi durante le pause a causa del caldo, mentre le pause pubblicitarie dettavano il ritmo della partita. A chi giova davvero la Coppa del Mondo? Ai tifosi, ai giocatori o agli inserzionisti?", ha aggiunto.