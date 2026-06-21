Mondiali 2026: il dato che lancia Suzuki (Parma) tra i record del Giappone

21 Giu 2026 - 08:30
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Zion Suzuki è diventato il secondo portiere del Giappone a registrare un clean sheet senza aver subito tiri nello specchio in un Mondiale FIFA, dopo Seigo Narazaki nel 2002, anche in quell'occasione contro la Tunisia. Lo scrive Opta.

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