Lionel Messi e Cristiano Ronaldo sono tra le stelle del calcio che impreziosiscono i Mondiali in Nord America, ma nella rosa svedese c'è un vera e proprio aristocratico. Gustaf Lagerbielke è un difensore di 26 anni che ha giocato l'intera partita nella vittoria per 5-1 della Svezia contro la Tunisia domenica scorsa. È un barone di una nobile famiglia svedese. I calciatori provengono in genere da famiglie modeste, ma non Lagerbielke, cresciuto a Djursholm, un ricco sobborgo della capitale svedese, Stoccolma. "Voglio dire, è raro", ha detto in un'intervista prima dei Mondiali. "Da bambino sognavo di diventare un calciatore professionista", ha dichiarato Lagerbielke dopo la partita di domenica a Monterrey contro la Tunisia. Suo padre e suo nonno erano conti. "Mi hanno insegnato a segnare. Sono molto contenti per me e molto orgogliosi", ha aggiunto. Quando giocava a calcio da bambino, aveva lo stemma di famiglia sui parastinchi.
Lagerbielke è cresciuto a Djursholm, un ricco sobborgo della capitale svedese, Stoccolma. Le origini svedesi di Lagerbielke sono state un argomento di discussione durante tutta la sua carriera, che lo ha portato dalla Svezia (AIK, Sollentuna, Västerås, Elfsborg e Degerfors) alla Scozia (Celtic) e ora al Portogallo. Alcuni media britannici hanno riportato che fosse il 254° in linea di successione al trono svedese, ma Lagerbielke ha affermato: "Non so se sia vero". "Ma credo che perché ciò accada", ha aggiunto, "molte persone debbano andarsene. E io non voglio che succeda", ha detto. Per ora, Lagerbielke vuole solo aiutare la Svezia a diventare la regina del calcio ai Mondiali. "Ottenere una delle vittorie più importanti nella storia della Svezia ai Mondiali è incredibile", ha concluso.