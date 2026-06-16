Mondiali 2026, il 'barone' Lagerbielke: "Io erede futuro re? Non so"

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo sono tra le stelle del calcio che impreziosiscono i Mondiali in Nord America, ma nella rosa svedese c'è un vera e proprio aristocratico. Gustaf Lagerbielke è un difensore di 26 anni che ha giocato l'intera partita nella vittoria per 5-1 della Svezia contro la Tunisia domenica scorsa. È un barone di una nobile famiglia svedese. I calciatori provengono in genere da famiglie modeste, ma non Lagerbielke, cresciuto a Djursholm, un ricco sobborgo della capitale svedese, Stoccolma. "Voglio dire, è raro", ha detto in un'intervista prima dei Mondiali. "Da bambino sognavo di diventare un calciatore professionista", ha dichiarato Lagerbielke dopo la partita di domenica a Monterrey contro la Tunisia. Suo padre e suo nonno erano conti. "Mi hanno insegnato a segnare. Sono molto contenti per me e molto orgogliosi", ha aggiunto. Quando giocava a calcio da bambino, aveva lo stemma di famiglia sui parastinchi.