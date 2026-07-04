Mondiali 2026: finisce il sogno del Canada, Marocco ai quarti

Ounahi sblocca infatti il match con una conclusione dal limite, siglando l'1-0 e indirizzando la sfida. Il Canada prova a reagire, costruendosi delle interessanti chances con David e Buchanan, ma non è efficace e preciso. Il Marocco, di contro, è letale in contropiede e lo dimostra all'82', quando Brahim pesca ancora Ounahi: doppietta dell'ex OM e gara chiusa. I nordafricani colpiscono anche una traversa con Rahimi, sfiorando il tris, poi lo trovano al 97' proprio col loro centravanti dopo aver resistito all'assedio del Canada. Il Marocco vola dunque ai quarti di finale e prosegue il suo cammino nei Mondiali.