Mondiali 2026: finisce il sogno del Canada, Marocco ai quarti

Terminano negli ottavi di finale, i sogni di gloria di David e del Canada. Col bianconero titolare, i padroni di casa vengono infatti sconfitti per 3-0 dal Marocco. Dopo un primo tempo complicato i Leoni dell'Atlante svoltano nella ripresa grazie alla doppietta di Ounahi, in gol al 50' e all'82', e chiudono i giochi con Rahimi (97'). Vani i tentativi dei canadesi, che salutano i Mondiali: Marocco ai quarti.
Non c'è nulla da fare per il Canada, che termina come da pronostici la sua corsa negli ottavi di finale. Il Marocco prosegue, di contro, il suo percorso nei Mondiali sconfiggendo 3-0 i padroni di casa. C'è Jonathan David tra i titolari nella selezione nordamericana, e lo juventino si rende subito pericoloso: Bounou è decisivo sul suo tiro e sul successivo tentativo di Oluwaseyi. Nel primo tempo gioca meglio il Canada e il Marocco subisce anche un infortunio pesante: ko Saibari, che viene sostituito da Rahimi appena prima del cooling break. L'attaccante è subito pericoloso e il suo ingresso scuote i Leoni dell'Atlante, che approcciano la ripresa con tutt'altro impeto e vengono premiati al 50'.
Ounahi sblocca infatti il match con una conclusione dal limite, siglando l'1-0 e indirizzando la sfida. Il Canada prova a reagire, costruendosi delle interessanti chances con David e Buchanan, ma non è efficace e preciso. Il Marocco, di contro, è letale in contropiede e lo dimostra all'82', quando Brahim pesca ancora Ounahi: doppietta dell'ex OM e gara chiusa. I nordafricani colpiscono anche una traversa con Rahimi, sfiorando il tris, poi lo trovano al 97' proprio col loro centravanti dopo aver resistito all'assedio del Canada. Il Marocco vola dunque ai quarti di finale e prosegue il suo cammino nei Mondiali.