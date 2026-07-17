Cagliari, rinnovo di Belotti congelato: richiesto consulto specialistico per il ginocchio, poi la decisione

Il Cagliari, in procinto da tempo di chiudere il rinnovo di Andrea Belotti, sta temporeggiando perché vuole vederci chiaro sulle condizioni fisiche del centravanti: reduce dalla rottura del crociato, il club sardo ha richiesto un consulto specialistico aggiuntivo al dottor Bertrand Cottet-Sonnery a Lione, centro mondiale di altissimo livello per la cura del ginocchio. Il dubbio del Cagliari non è legato solo alla situazione-recupero del giocatore, ma soprattutto alla possibilità che non abbia ricadute e possa sostenere una attività sportiva intensa. In base al responso del dottore, i sardi decideranno come agire.