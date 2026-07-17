Cagliari, rinnovo di Belotti congelato: richiesto consulto specialistico per il ginocchio, poi la decisione

17 Lug 2026 - 11:53
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Il Cagliari, in procinto da tempo di chiudere il rinnovo di Andrea Belotti, sta temporeggiando perché vuole vederci chiaro sulle condizioni fisiche del centravanti: reduce dalla rottura del crociato, il club sardo ha richiesto un consulto specialistico aggiuntivo al dottor Bertrand Cottet-Sonnery a Lione, centro mondiale di altissimo livello per la cura del ginocchio. Il dubbio del Cagliari non è legato solo alla situazione-recupero del giocatore, ma soprattutto alla possibilità che non abbia ricadute e possa sostenere una attività sportiva intensa. In base al responso del dottore, i sardi decideranno come agire.

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