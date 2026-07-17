Mondiali 2026, allarme smog verso Spagna-Argentina: "Non è salutare allenarsi all'aperto"

Il parere della comunità scientifica è altrettanto severo rispetto ai rischi dell'esposizione a oltre mille sostanze tossiche presenti nei fumi. La ricercatrice dell'Università di Harvard Mary Johnson ha ribadito che "non è salutare per nessuno stare in mezzo al fumo, specialmente se ci si sta allenando", aggiungendo che perfino atleti giovani e sani rischiano ripercussioni fisiche. Anche la dottoressa Courtney Howard ha sollecitato l'uso di strutture al chiuso dotate di aria condizionata. L'esperta ha sottolineato che "si tratta di atleti di alto livello che incamerano molta aria nei polmoni a ogni allenamento e in ogni partita, e davvero non dovrebbero esercitarsi all'aperto con livelli di inquinamento così pericolosi".